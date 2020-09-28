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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ذراع قطر النجسة».. أشهر فبركات «الجزيرة» لهدم الأوطان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:03 م
الجزيرة
الجزيرة
جميلة على
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لا أحد ينكر تورط قناة الجزيرة القطرية فى العديد من بث الأخبار والفيديوهات المفبركة والتى لا تمت بصلة للواقع ولكنها في حقيقتها تهدف إلى زعزعة الدول العربية وعلى رأسها مصر.

"الدستور" تبرز الفيديوهات وأخبار مفبركة بثتها القناة الإخوانية من أجل إسقاط الدول العربية:

• البداية مع الغزو الأمريكي للعراق
فى عام 2003 لعبت القناة الإرهابية دورا عظيما فى احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية المستعمرة، من خلال بث أخبار تفيد احتلال الأمريكان لمطار بغداد وهو واحد من أهم الموانئ العراقية وأهم الأهداف الاستراتيجية هناك وكان ذلك بهدف زعزعة الروح القتالية لدى الشعب العراقى والجيش العراقى ويقنعهم بالاستسلام وهو ما تم بالفعل.

وخرج وزير الإعلام العراقى وقتها محمد سعيد الصحاف ليعلن أن الخبر كاذب وهو يهدف لضرب الروح القتالية لدى الجنود العراقيين من أجل الاستسلام، ولكن كان ذلك بعدما نجحت القناة الإرهابية فى زعزعة عزيمة العراقيين وأعطت الفرصة للأمريكان بدخول بغداد بعد انسحاب قوات الجيش اعتمادا على الأخبار المفبركة التي بثتها القناة باحتلال أهم هدف استراتيجى فى العراق من قبل الأمريكان.

• بث فيديوهات كاذبة لمظاهرات فى مصر فى 20 سبتمبر
فى 20 سبتمبر الجاري قامت القناة الإرهابية ببثت فيديوهات مفبركة لتؤكد خروج المواطنين ضد الدولة المصرية فى استجابة للمقاول الهارب فى إسبانيا وسط جميلات تلك الدولة، محمد على ووسط الخمور وحياة الترف.

وزعمت القناة الإرهابية خروج مظاهرات فى قرية الكداية بالجيزة، حيث أكد الأهالى عدم وجود أى مظاهرات ونفوا أى وجود للإخوان داخل قريتهم وأنها مجرد خناقة استغلها أعداء الوطن فى ترويج الشائعات حول قريتهم.

• وسائل التواصل تكذب القناة الإرهابية
من ناحيتهم قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر بتدشين عدد من الهاشتاجات للسخرية من فيديوهات الجزيرة المفركة وكذلك للسخرية من دعوات المقاول الهارب.

• التناقض في التعامل بين مصر والعراق لمصلحة أمريكا
تتناقض القناة الإرهابية فى 2019 فى مواقفها حسب مصلحة الأمريكان حيث خرجت فى هذا الوقت تدعو للاستجابة لدعوات التظاهر ضد الدولة المصرية ووحدتها فى حين أن مذيعى تلك القناة طالبوا العراقيين بعدم التظاهر والتعلم من دروس المنطقة وكيف لهذه المظاهرات أن تؤدي لنشر الفوضى.

• كلاكيت ثانى مرة للتناقض بين مواقفها من مصر والعراق
ومن المواقف المتناقضة أيضا لقناة الجزيرة فى التعامل مع مصر والعراق، حيث زعمت مذيعة القناة كذبا أن هناك حالات غضب داخل الشارع المصرى أيضا فى 2019، في حين تتحدث مذيعة القناة أن هناك مندسين داخل مظاهرات العراق، لتؤكد هذه المشاهد خير تأكيد على تناقض قناة الجزيرة وكيف أنها تعتمد سياسة تدعو لنشر المظاهرات والفوضى والعنف داخل الدولة المصرية، فى حين ترفض هذه المظاهرات وترى أنها تؤدى إلى الفوضى في العراق.

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