سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 26-9-2020 فى البنوك المصرية
السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 26-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي الكويتي، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي الكويتي، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم السبت 26-9-2020اسقر سعر الدينار الكويتي لليوم الثاني علي التوالي في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.62، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.67.
وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.62.
أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62.
أسعار الدينار الكويتي
وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.86 جنيه وللبيع 51.59، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك المركزي المصري للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.70، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيعع 51.58، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.67 جنيه وللبيع 51.62، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.58.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم امام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 47.91 جنيه وللبيع 51.76.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم امام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 47.91 جنيه وللبيع 51.76.