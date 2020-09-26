سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 26-9-2020 فى البنوك المصرية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.62.





أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62.

أسعار الدينار الكويتي

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.86 جنيه وللبيع 51.59، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك المركزي المصري للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.70، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيعع 51.58، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.67 جنيه وللبيع 51.62، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.58.



كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم امام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 47.91 جنيه وللبيع 51.76.