«التعليم» تلزم المدارس بعمل «فسحتين» لتقليل تزاحم الطلاب

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرة الأولى تخصيص "فسحتين" وليس فسحة واحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نشرة رسمية عممتها على المديريات التعليمية لتعميمها على المدارس:- يتم تقسيم الطلاب المتواجدين بالمدرسة على فسحتين منفصلتين بموعدين مختلفين لتقليل الزحام ويتناول كل طالب الطعام والشراب الخاص به بالإضافة إلى إلزام الطلاب بغسل أيديهم قبل الصعود إلى الفصل.- يجب قضاء الفسحة في الهواء الطلق، إلا إذا كان هناك ما يمنع بمعرفة إدارة المدرسة وأيضا الصعود من الفسحة بعمل طابور مثل طابور الصباح مع مراعاة التباعد الاجتماعي.وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2020-2021، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).