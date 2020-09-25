بالرقص والغناء.. مصطافو مطروح يبعثون رسالة للجماعة الإرهابية (صور)

رصدت عدسة "الدستور"، مصطافي مطروح، منذ قليل، وهم يقومون بالغناء والرقص على كورنيش المدينة بمنطقة الفيروز، وذلك لتوصيل رسالة إلى جماعة الإخوان الارهابية بعدم الانسياق وراء دعواتهم للتظاهر.كما شهدت الميادين الرئيسية حالة من الهدوء والاستقرار، ولم تظهر أي تجمعات بما يعكس مدى وعي المواطن بالأهداف الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى نشر الفوضى والدمار من خلال الدعوة للمظاهرات.وشهد شارعا الإسكندرية والمحطة حالة من الهدوء حيث إنهما - على وجه التحديد - من أشهر الأماكن لتظاهر المواطنين في عام 2011 مما أثبت وعي حراس البوابة الغربية لمصر، والذين أكدوا دعمهم للقيادة السياسية.