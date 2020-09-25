إصابة 9 أطفال باشتباه تسمم غذائي في بنى سويف

أصيب 9 أطفال باشتباه تسمم غذائي، اليوم الجمعة، إثر تناولهم أرز فاسد وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام شمال محافظة بنى سويف.والمصابون هم: "محمد ع.ع" 3 سنوات و"ندي ع.ع" 6 سنوات و"حماده ش.ب" 11 سنة و"يوسف ش.ب" 8 سنوات و"سجدة أ.م" سنة ونصف و"زياد م.ع" 4 سنوات و"موده م.ش" 7 سنوات و"أنس أ.م" 7 سنوات و"رودينا م.ش" 5 سنوات و"معاذ أ.م" 4 سنوات.تم إجراء الإسعافات الأولية للأطفال وتم تحويلهم لمستشفى بني سويف التخصصي، حيث خضع بعضهم لعملية غسيل معدة وحالتهم الآن مستقرة، ومحتجزون بالعناية المركز للأطفال بالمستشفى تحت الملاحظة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.