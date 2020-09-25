ضمن فعاليات «الوصال».. تنظيم الليلة الرقمية الـ 22 غدًا

أعلنت مؤسسة الملتقى برئاسة الدكتور منير القادري بودشيش، أنها وبشراكة مع مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الجمال، سينظمون الليلة الرقمية الثانية والعشرين، ضمن فعاليات ليالي الوصال، غدا السبت.وحسب الإعلان الصادر عن مؤسسة الملتقى فإنه من المنتظر مشاركة مجموعة من العلماء ورجال الفكر في هذه الليلة الروحية بمداخلات ذات طابع علمي، مع عرض تجارب شخصية لشخصيات من جنسيات مختلفة، اختارت سلوك التربية الصوفية، إضافة إلى فتح المجال لنقاش تفاعلي مباشر من خلال الإجابة على الأسئلة التي يطرحها المتابعون لهذا السمر الروحي، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سيكون ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).