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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 توجيهات من «التعليم» لأولياء الأمور: عدم إرساله للمدرسة حال ارتفاع درجة حرارته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:32 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ٤ نصائح لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد الموافق ١٧ أكتوبر.

وقالت الوزارة في خطاب عممته على المديريات التعليمية لتعميمه على المدارس وإبلاغ أولياء الأمور به: "يجب على ولي الأمر عدم إرسال الطفل إلى المدرسة في حال ارتفاع درجة حرارته أو ظهور أعراض".

ونبهت على أولياء الأمور بضرورة غسل اليدين للطالب قبل الخروج من المنزل وفركها جيدا بالكحول تركيز٧٠٪؜.

وأضافت خلال التنبيهات لأولياء الأمور: يتأكد ولي الأمر من ارتداء الكمامة لابنه بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى إلزام الطفل بطعام وشراب خاصين به من المنزل وعدم شرائه من الباعة الجائلين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2020-2021، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
 
ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
4 توجيهات من «التعليم» لأولياء الأمور: عدم إرساله للمدرسة حال ارتفاع درجة حرارته
4 توجيهات من «التعليم» لأولياء الأمور: عدم إرساله للمدرسة حال ارتفاع درجة حرارته

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