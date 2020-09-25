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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب يصل لـ 2500 جنيه.. 1000 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:24 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالمعادي، براتب يتراوح من 2000 وحتى 2500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 1000 ممثل خدمة عملاء من الجنسين على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمره من 22 وحتى 30 سنة، ويشترط إجادته للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على رقم 27940448، أو 27945720، أو التوجه لمقر الشركة في 35 أبراج سراي المعادي، كورنيش النيل.

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