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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

24 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب بالوادي الجديد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:06 م
محمد مهدي
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تلقت محكمة الوادي الجديد الابتدائية واللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم، 5 طلبات ترشيح جديدة حتى الساعة الخامسة مساء في ختام اليوم الثامن، منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح الخميس الماضي.

وقال المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد طلبات الترشيح حتى اليوم 24 مرشحًا، بواقع 9.

كما أنه سيجري إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع تلقي الطعون على المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، لمدة 3 أيام من الأحد 27 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.

وقد تقدم 24 مرشحا حتى نهاية اليوم الجمعة قبل الأخير من ايام الترشح، بواقع 9 مرشحين للدائرة الأولى، و15 مرشحا بالدائرة الثانية وهم:
1- عبدالحميد منصور على (فردى مستقبل وطن).
2- عربى كامل يمانى فردى مستقبل وطن.
3- قدرى عبدالعزيز إبراهيم بركة (فردى حزب الريادة).
4- احمد محمد احمد العقاطى (فردى مستقل).
5- خيرى محمد خضر طليب (فردى مستقل).
6- حزين محمود عبدالقادر عبدالرحيم (فردى مستقل).
7- عبدالحميد محمد محمد على (فردى مستقل).
8- حسام محمد حسين هلالى (فردى مستقل).
9- محمد مصباح على محمد (فردى مستقل).
10- محمد احمد عيسى (فردى حزب أبناء مصر ).
11- احمد توفيق محمد حسين (فردى مستقل).
12- انور كمال الدين قاسم (فردى مستقل).
13- محمد احمد مصطفي سليمان (فردى مستقل).
14 - عاطف علوي محمد (فردي مستقل).
15 - محمد ناصر إلياس عباس.
16 - محمد أحمد سنوسي إبراهيم.
17- أحمد مجاهد محمد.
18 - أحمد فتحي محمد.
19 - محمد عبد الله مهدي.
20 - رضا فاروق محمد.
21 - حمدي محمد سيد سيدهم.
22 - عاطف أنور رضوان.
23 - حمدي محمد مبارز.
24 - حمدي محمد حسن.

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