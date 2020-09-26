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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الإخوان تصدر هاشتاجات وهمية لإثارة الشغب والفوضى

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:41 ص
الإخوان
الإخوان
ميرفت فهمي
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هاشتاجات وهمية تحاول جماعة الإخوان تصديرها، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مستخدمة لجانها الإلكترونية، بهدف حشد أعدادًا ضخمة من المواطنين لإثارة الشغب والفوضى وإيهام العالم أن هناك بالفعل مظاهرات غاضبة كما تدعي تلك الجماعة التي اعتادت دائمًا الكذب والتضليل.

وباستخدام بعض أدوات تحليل البيانات، يثبت على أرض الواقع عدم تفاعل الشعب المصري مع هذه الهاشتاجات بعدم الاستجابة لها على الإطلاق، ومنها إحدى هذه الهاشتاجات (#جمعة_الغضب_25_سبتمبر)، والذي حاولت الجماعة نشره اليوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن دون جدوى.

بداية أداة التحليل tweet binder لتحليل التفاعل مع التويتات الخاصة بهذا الهاشتاج، كان عدد التفاعل مع هذا الهاشتاج 500 تويتة، وكانت نسبة إعادة التغريد بالكتابة فقط 83.2% أما نسبة إعادة التغريد باستخدام روابط أو صور كانت 6.6%.
هاشتاجات وهمية
هاشتاجات وهمية
باستخدام أداة social searcher ظهر التفاعل مع الهاشتاج على تطبيق الإنستجرام بواقع 20 بوست و11 مستخدم فقط حتى الساعة الخامسة مساءًا، ليتم التفاعل مع الهاشتاج بالساعة العاشرة صباحًا فقط بنسبة 1 بالمائة فقط، ويستمر إلى الخامسة دون أي تفاعل.
هاشتاجات وهمية
هاشتاجات وهمية
باستخدام أداة التحليل keyhole تبين أن عدد المستخدمين للهاشتاج 182 "بوست" وعدد المستخدمين 131 مستخدم.
هاشتاجات وهمية
هاشتاجات وهمية
وكذلك ما تثبته الصورة الحالية من عدم التفاعل مع الهاشتاج

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