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طريقة عمل «كباب الحلة» في خطوات سهلة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:26 م
كباب حلة
كباب حلة
إسلام جمال
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يعد كباب الحلة من الأكلات المصرية المعروفة، ولعل ما يميزها خطواته السريعة، وسهولة تحضيره بالمنزل.

مقادير كباب الحلة:
500 جرام لحم بقر.
2 حبة طماطم.
2 حبة بصل.
5 فص ثوم.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كمون.
ملعقة صغيرة ملح.
كوب زيت قلي.
كوب ماء.

طريقة التحضير:
في وعاء على النار سخّني الزيت ثم أضيفي البصل.
قلّبي البصل وبعدها أضيفي اللحم.
أضيفي بعض الماء مع ملعقة ملح، ملعقة فلفل أسود وملعقة كمون وقومي بالتقليب.

انتظري حتى ينتهي الماء من الوعاء وينضج اللحم.

أضيفي الثوم وقومي بالتقليب بعد أن يذبل الثوم أضيفي صلصة الطماطم، وإذا كنتِ ترغبين في جعل الطعام حار يمكن أن تضيفي فلفل حار.

انتظري حتى يمتزج اللحم مع الصلصة ثم ارفعي الوعاء من على النار.

ـ «كباب الحلة باللحمة الضاني»:

المكونات:
كيلو من اللحم الضاني.
2 بصلة كبيرة.
2 فص ثوم.
ثمرة من الفلفل الأخضر.
ملعقة من السمنة.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
ملعقة صغيرة من الملح.

ـ طريقة التحضير:
يتم تقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم بعد غسله بشكل جيد.
يقطع البصل والفلفل إلى شرائح ويفرم الثوم.
نضع مقلاة على النار بها السمن، ويتم تحمير البصل بها حتى نحصل على اللون الذهبي.
نضيف الثوم المفروم مع التقليب، ويضاف إليه الفلفل ونستمر في التقليب.
نضع قطع اللحم الضاني، ويتم تقليبها مع المكونات حتى يتغير لونها.
تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب ونضع الماء ونتركه على النار الهادئة، وحين ينخفض منسوب الماء نضع كوبا آخر من الماء حتى تمام نضج اللحم.
نضع الملح بعد النضج وتقلب المكونات.
يغرف كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم ساخنا على المائدة، وبالهناء والشفاء.

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