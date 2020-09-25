أعلنت وسائل إعلام محلية تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا ووقوع قتلى، وفق فضائية "العربية".وتناقلت وسائل إعلام أوكرانية خبر تحطم طائرة نقل عسكرية ضخمة AN26 قرب مطار خاركوف شرقي البلاد.وأظهر فيديو التقطه أحد السكان احتراق الطائرة بعد اصطدامها بالأرض، فيما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في الحادث.