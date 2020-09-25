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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الأردنية» تطالب بحل القضية الفلسطينية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:11 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أهمية العمل متعدد الأطراف لحل القضية الفلسطينية وتحديات حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة المستقلة على ترابه الوطني وغياب السلام والصراعات واللاجئين.

وأوضح الصفدي، خلال مشاركته في اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم ألماني - فرنسي مشترك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن الأردن سيبقى ملتزمًا بالعمل متعدد الأطراف وسيبقى يعمل مع المجتمع الدولي نحو "مستقبل يحقق التكامل ويبني على القدرات المشتركة".

وأشار إلى أن تقوية العمل متعدد الأطراف شرط بناء المستقبل الأفضل الذي يتطلب تعاونا وشراكات فاعلة.

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