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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية يتمنى الصحة والسعادة للكوريين الجنوبيين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:58 م
كيم جونج أون
كيم جونج أون
وكالات
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أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عن أمله في رفاهية جميع الكوريين الجنوبيين، الذين يكافحون للتغلب على الصعوبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وأضرار الأعاصير الأخيرة.

وقال في رسالته الشخصية إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، إنه يفكر شخصيا في "العبء الجسيم" الذي يتحمله الرئيس مون، ويدرك أكثر من أي شخص آخر "قدر الصعوبات والضغوط والجهود" التي يواجهها للتغلب على المشكلات.

وأضاف: "أتمنى مرة أخرى الصحة والسعادة لجميع المواطنين الجنوبيين، وأتمنى بإخلاص الرفاهية للجميع".

وكانت الرسالة المؤرخة في 12 سبتمبر ردا على رسالة رئيس كوريا الجنوبية التي بعثها لكيم في 8 سبتمبر.

من جهته، أعرب مون عن تقديره لـ"التزام كيم القوي" باحترام حياة الناس، مضيفا أن الوضع الحالي مؤسف، لأن كوريا الجنوبية والشمالية لا تستطيع إحداهما أن تساعد الأخرى، على الرغم من التحديات.

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