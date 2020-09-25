مرشحة «المؤتمر» بالقائمة الوطنية: مصر تعيش أروع عصورها السياسية

قالت الدكتورة سمر سالم، مرشحة حزب المؤتمر بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" عن محافظة الدقهلية في الانتخابات البرلمانية: إنها ستذبل كل خبراتها العلمية والعملية للمساهمة في وضع المزيد من القوانين التي تخدم مصرنا الحبيبة، وتوفر الحياة الطيبة لشعب مصر الكريم الذى يستحق الكثير.وأضافت سالم في بيانها، أن مصر تعيش عصرا من أروع عصورها السياسية والاقتصادية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقائد سفينة النهضة بمصرنا الحبيبة، مشيرة إلى أن السبب الرئيسى في اختيارها توفيق الله عزوجل، وثقة قيادة الحزب في ترشيحها بقيادة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب.وتابعت: "أكبر داعم لي هو زوجي ورفيق دربي الدكتور أحمد شريف عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر".