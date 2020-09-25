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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الصحة: حالات كورونا بأوروبا ماضية في الاتجاه الخطأ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:55 م
منظمة الصحة
منظمة الصحة
وكالات
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قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعدد المصابين بالمستشفيات في أوروبا في ازدياد، مضيفا أنه ينبغي للسلطات وقف انتشار الفيروس قبل قدوم موسم الإنفلونزا.

وأضاف مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في المنظمة خلال مؤتمر صحفي: "أمام أوروبا الكثير من العمل حتى يستقر الوضع ويصبح الانتشار تحت السيطرة"، متابعا: "إجمالا نرى زيادة مقلقة (في معدلات) المرض داخل هذه المنطقة الواسعة للغاية".

وذكرت المسؤولة الفنية بالمنظمة بشأن كوفيد-19 ماريا فان كيرخوف: "نحن في نهاية سبتمبر أيلول ولم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا لذلك ما يقلقنا هو احتمال مضي هذه المسارات في الاتجاه الخطأ".

وأوضحت أن دخول المستشفيات مبكرا واستخدام ديكساميثازون الستيرويد ينقذ الأرواح، مضيفة: "نرغب في تجنب أي إغلاقات عامة كما كان يحدث في البداية".

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