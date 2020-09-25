ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 5 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادره 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39469 طن تشمل: 4200 طن رمل و24000 طن ملح و8028 طن يوريا و2741 طن داى امونيا و500 طن كسب صويا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33250 طن تشمل: 19178 طن قمح و4729 طن أنابيب و6000 طن ذرة و996 طن خشب زان و1197 طن ابلاكاش و800 طن خردة و350 طن زيت طعام.وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 724 حاوية مكافئة تشمل فواكه (فراولة ورمان) وخضروات (بطاطا) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم حجازى وبردقوش وحبة البركة وسمسم وكركديه وكتان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسوريا وبلجيكا وهولندا وبنجلاديش وألمانيا وسلوفينيا وكرواتيا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 882 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1073 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86868 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10804 طنا.كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2681 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3791 شاحنة منها 526 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 18642 من البضائع العامة.