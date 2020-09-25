الشعب لـ«الإخوان» و«المقاول الأجير»: «كل سبتمبر وانتو مهزومين»

وجه المصريون صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية، الجمعة، الذى مر عاديًا، بعد أن تجاهل الشعب دعوات المقاول الأجير الهارب محمد على، للنزول والتظاهر ضد مؤسسات الدولة الوطنية.فى دمياط، انتشر الأهالى فى الشوارع والميادين، ونشطت حالة التسوق والمرور بشكل طبيعى، كما ساد الهدوء «ميدان سرور»، أحد أشهر الميادين فى المحافظة، التى شهدت حضورًا أمنيًا وتشديدات فى عدة مناطق مرورية، وكذلك فى قرية «البصارطة»، التى كانت أحد معاقل جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شهدت حالة من الهدوء وممارسة الأهالى أنشطتهم اليومية بصورة طبيعية.وساد الهدوء شوارع وميادين محافظة كفرالشيخ، ولم تسجل أى حركة غير عادية، بعد تجاهل دعوات التظاهر، وشهدت الميادين والشوارع الرئيسية حضورًا أمنيًا مكثفًا لتسيير الحركة المرورية وحفظ الأمن، وانتشرت نقاط تأمين على كل المنشآت المهمة والرئيسية على مستوى المحافظة، وفق خطة متكاملة لتأمين المنشآت والتصدى لأى خروج على القانون، وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مستجدات الموقف أولًا بأول، من داخل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، للاطمئنان على الأوضاع على مستوى المحافظة، كما تابع رؤساء المدن والقرى الأوضاع من غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز.وسادت حالة من الهدوء جميع شوارع محافظة الإسكندرية، مع غياب تام للتظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان، وبدت حركة الشارع طبيعية، وسيطر على المشهد، منذ الصباح الباكر، خروج الشباب وكبار السن لكورنيش الإسكندرية، وهى عادة السكندريين فى النزول يوم الجمعة للتريض والمشى على البحر.كما واصلت المحال التجارية عملها بصورة طبيعية بالشوارع الرئيسية، ومنها شارع «لاجيتيه» بمنطقة الإبراهيمية، وشارع سعد زغلول والنبى دانيال وصفية زغلول بمحطة الرمل، وسوق المنشية وشارع السبع بنات بمنطقة المنشية بوسط البلد، إضافة إلى مناطق فيكتوريا وسيدى بشر وحتى أبوقير شرق الإسكندرية.وقال جرجس شنودة، أحد العاملين بمحل ملابس بمنطقة الإبراهيمية، إن الأمور تجرى بصورة طبيعية، ولم نأخذ فى الاعتبار أى دعوات للتظاهر، الشعب أجهض مؤامرات «الإخوان»، بالتفافه حول قيادته السياسية ورفض دعوات التخريب، واليوم سار بصورة طبيعية، وجميع المحال فتحت أبوابها»، مضيفًا: «نبحث عن لقمة العيش، لا أحد يلتفت لمثل هذه الدعوات الهدامة».كما سادت حالة من الهدوء مناطق العامرية والدخيلة وبرج العرب غرب الإسكندرية، حيث تجاهل المواطنون دعوات الإرهابية للنزول للميادين والشوارع، وتوجهوا إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وعقب انتهاء الصلاة عاد الجميع إلى أعمالهم ومنازلهم بصورة طبيعية، وقال بعضهم إن دعوات «الإخوان» فاسدة ومدمرة وتعطل عجلة الإنتاج، وسط تفقد سيارات الشرطة شوارع المدينة لملاحظة الحالة الأمنية وحماية المواطنين من الشغب.وشهدت شوارع وميادين محافظة الإسماعيلية حالة من الهدوء التام، وغياب تام لأى تظاهرات أو مسيرات، وسط سيولة مرورية فى جميع الأنحاء، وانتشار رجال المرور لتنظيم حركة السيارات فى الشوارع الرئيسية، بعد خروج معظم الأسر لقضاء عطلة يوم الجمعة، ونفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تلقيها أى إخطارات أو بلاغات بوجود أى تظاهرات أو تجمعات داخل المحافظة.وسادت حالة من الهدوء مختلف أرجاء محافظة أسيوط، وسط غياب كامل لأى مظهر من مظاهر التظاهرات وانتظام حركة المرور بمختلف الطرق الرئيسية والفرعية. وشهدت المحافظة انتظامًا فى حركة السير والمرور وسط هدوء بشوارع المحافظة خاصة بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة دون وجود أى مظهر من مظاهر التظاهر.وقال النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصرى استوعب حجم المؤامرة التى كانت تحاك ضده، ولن يسمح لأحد بتحديد مصيره، وإنه هو الوحيد القادر على الحفاظ على الدولة، وتجاهله دعوات التظاهر ناتج عن وعى حقيقى.وأضاف: «دعوات التظاهر تأتى ضمن سلسلة دعوات تخريبية تهدف إلى هدم الاقتصاد المصرى وزعزعة الاستقرار، والهدف الرئيسى منها هو جعل مصر مثل الدول التى تعيش حالة من التفكك وعدم الاستقرار ولكن الشعب أثبت أنه سيظل خلف قيادته داعمًا لها ومؤيدًا».كما ساد الهدوء شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة المنيا، ولم يظهر أى تجاوب من أهالى المحافظة لدعوات التظاهر والخروج التى أطلقها بعض الكارهين بالخارج.وشهدت منطقة «أبوهلال»، التى كانت تعد منطقة نفوذ للتيارات الإسلامية من خلال مسجدى «الرحمن» التابع للجماعة الإسلامية و«عمر بن الخطاب»، والذى كان معقل جماعة الإخوان الإرهابية، هدوءًا واستقرارًا، حيث تفرغ المواطنون بعد أداء صلاة الجمعة لقضاء وشراء احتياجاتهم وممارسة أعمالهم.وأكد محمد زيدان، رئيس غرفة العمليات بمحافظة المنيا، عدم تلقى الغرفة أى بلاغات بوجود تظاهرات أو تجمعات بأى مدينة أو منطقة بمراكز المحافظة التسعة، مشيرًا إلى أن الشعب أصبح لديه الوعى الكافى ليتجاهل الدعوات المسمومة التى تطلقها قنوات الإخوان.وفى مركز ملوى، أكد الشيخ نصر الدين محمد محمد، رئيس لجنة الخطاب الدينى ببيت العائلة، عدم وجود أى تظاهرات أو تجمعات، مضيفًا أن الشعب ومواطنى المحافظة لديهم وعى كبير بأن الهدف من هذه الدعوات هو هدم الوطن وليس محاربة الرئيس السيسى، الذى وضع حياته على المحك وأنقذ مصر ولا يزال يحارب أنظمة إرهاب عالمية وعلى رأسها تركيا وقطر.واختتم: «الجميع يدركون أن مصر التى تجلى فيها الله وصلى فيها الرسول لن يستطيع أى نظام كاره لها أو إرهابى أن يمسها بسوء أو يقسمها مثلما يحدث فى ليبيا والعراق».