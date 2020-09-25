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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى لـ أوكرانيا: لا تستجدوا الصدقة والإحسان

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:57 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قال المفوض الأعلى للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد زيارته لأوكرانيا، إن الاتحاد الأوروبي لا ينوي ممارسة الأعمال الخيرية لغوث أوكرانيا.

وأضاف بوريل في تقرير نشر على موقع الاتحاد الأوروبي: "لقد أخبرت الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة خيرية أو صرافا آليا".

وأشار بوريل إلى أن أوكرانيا تحتاج للدعم في عملية الإصلاحات، لأن وتيرة تنفيذ خطط زيلينسكي تباطأت بشكل كبير في الوقت الحالي.

ولفت المسئول الأوروبي إلى أن تقديم المساعدات لأوكرانيا لا يزال على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أنه يجب على سلطات كييف نفسها، أن تجري التغييرات داخل البلاد.

وفي وقت سابق، أشار وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إلى أن بلاده تتوقع تلقي 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج الجديد بحلول نهاية العام، ومليار دولار من البنك الدولي، وأكثر من مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.

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