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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العناني: تخفيضات زيارة محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر مستمرة لنهاية مارس 2021

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:59 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هناك تعاونا بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة في العديد من المجالات لتنشيط السياحة التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد القومي، ومنها قرار وزارة البيئة بتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2021، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2021.

وأضاف "العنانى" فى تصريحات صحفية، أنه يتم العمل على تشجيع السياحة البيئية المسئولة، والسياحة المستدامة التي تهدف للحفاظ على البيئة ودمج المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للسياحة، مشددا على أن مصر تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، ولديها مزج بين هذه الأنواع والأنماط السياحية المختلفة فتجعل فى زيارتها تجربة فريدة واستثنائية يعيشها السائح.

يشار إلى أن وزارة البيئة أطلقت حملة Eco Egypt كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية ودعم السياحة البيئية، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF).

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