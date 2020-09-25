السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الطابق الثانى لعقار بشارع عثمان محرم بمنطقة الهرم دون إصابات.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وأمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة بالدفع بـ 3 سيارات برئاسة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء الى مكان الحريق.تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.