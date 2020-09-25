رفع درجة الاستعداد بالمنوفية والدفع بـ7 سيارات إسعاف لحريق السادات

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه حتى الآن لم تستقبل مستشفيات المنوفية أي ضحايا لمصنع كيماويات السادات، وأن المديرية رفعت درجة الاستعداد في المستشفيات التابعة لها، تحسبًا لوجود ضحايا من العاملين في المصنع.وأضاف جودة، لـ"الدستور"، أن مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد في المستشفيات وخاصة أقسام الحروق، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع إسعاف المنوفية والدفع بـ 7 سيارات إلى موقع الحريق تحسبًا لنقل مصابين أو ضحايا إلى المستشفيات المختلفة في المحافظة.وكان قد انتقل منذ قليل قيادات مديرية أمن المنوفية، لموقع الحادث للوقوف على حجم الخسائر والإشراف على جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن إدارة الحماية المدنية دفعت بـ١٥ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.