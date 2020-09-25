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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كيماويات بالمنوفية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:15 م
حريق مصنع كيماويات
حريق مصنع كيماويات بالمنوفية
ولاء القاضى
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نشب منذ قليل، حريق بمصنع للمواد الكيماوية بمدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة التابعة لمحافظة المنوفية، وكان قد سمع دوي انفجار على مراحل متكررة.

ذكر شهود عيان أن عددا كبيرا من قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مصنع كيماويات بمدينة السادات، في تواجد كبير لقيادات مديرية أمن المنوفية للإشراف على عمليات الإطفاء.

وكانت إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم بأحد مصانع المنطقة الرابعة الصناعية بمدينة السادات، وتم الدفع بـ15 من سيارات الحماية المدنية والتنسيق مع إسعاف المنوفية للدفع بعدد من السيارات تحسبًا لوجود ضحايا.

وأكد شهود عيان لـ"الدستور"، على مشاهدة انفجارات متتالية لمواد كيميائية واشتعال النيران، مما تصعب مهمة رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

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