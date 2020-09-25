غدًا.. انطلاق فعاليات برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بأبو قرقاص

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، حيث تنطلق غدا السبت، أولى فعاليات البرنامج بقرية الكرم بأبو قرقاص، ويستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجارى وينفذه فرع ثقافة المنيا بإشراف قصر ثقافة أبو قرقاص.يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافي على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا وبالتعاون مع محافظة المنيا.ويتضمن البرنامج ورشة اكتشاف مواهب أبناء القرية، عروضا لأفلام وثائقية لإنجازات الدولة، إلى جانب منفذ بيع الكتاب الذى يضم العديد من الكتب والمجلات المتنوعة لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.