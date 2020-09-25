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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أول تعليق رسمي من «بيراميدز» على ضم شريف إكرامي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:56 م
جريدة الدستور
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أعرب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن فخره بتقديم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الجديد، ليكون لاعبا في صفوف النادي السماوي، خلال الفترة المقبلة.

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