أول تعليق رسمي من «بيراميدز» على ضم شريف إكرامي

أعرب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن فخره بتقديم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الجديد، ليكون لاعبا في صفوف النادي السماوي، خلال الفترة المقبلة.



