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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة شاب بترعة ساحل سليم في البحيرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:08 م
العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب
البحيرة معوض هويدى
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عثر الأهالي منذ قليل، على جثة شخص بالعقد الرابع بترعة ساحل مرقص بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة بترعة ساحل مرقص بين عزبة عاصم وقرية إشليمة دائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والفحص تبين العثور على جثة "مصطفى السيد الحريرى" 30 عامًا ومقيم بقرية الضهرية بدائرة المركز، وتم انتشالها ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بإيتاي البارود، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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