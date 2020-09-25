فرنسا: تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران محل حوار

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معلنًا أن ذلك محل حوار صريح مع النظام الإيراني.وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت هذا الأسبوع السفير الإيراني في باريس احتجاجًا على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس بـ انتهاكات خطيرة ومستمرة.وفي السياق، أدانت ألمانيا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جنيف.وتحدث السفير الألماني نيابة عن إجمالي 47 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل والعديد من دول أمريكا اللاتينية.