السودان وسويسرا يبحثان التعاون

بحث وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمرالدين، اليوم الجمعة، في برن، مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية السويسرية ريستينا مارتي، سبل الدفع بالعلاقات السودانية- السويسرية، وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.وذكرت وزارة الخارجية السودانية- في بيان اليوم- أن قمر الدين قدم للوزيرة السويسرية عرضا حول تطورات الأوضاع السياسية في السودان، لاسيما توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية) بجوبا.وقدم شرحا حول الأوضاع الاقتصادية بالسودان، الذي تأثر بجائحة "كورونا" وفيضانات موسم الخريف، مشيرا إلى جهود الحكومة الانتقالية نحو إعادة بناء الاقتصاد والمعوقات التي تقف أمام تحقيق هذه الغاية.من جانبها، أكدت الوزيرة السويسرية مواصلة بلادها دعم السودان خلال الفترة المقبلة، وأعربت عن رغبة بلادها في تعزيز العلاقات الثنائية عبر التوقيع على اتفاقيات في عدة مجالات.