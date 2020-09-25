2222 إصابة جديدة بكورونا في تشيلي

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد - 19) بلغت حتى الآن 453 ألفا و868 حالة في حين بلغ عدد الوفيات 12527.ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، سجلت البلاد 2222 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة.وقالت الوزارة إن حالات الإصابة النشطة وصلت إلى 121761 كما تم إجراء فحوصات أمس على 37600 شخص.يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.