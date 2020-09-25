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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:34 م
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اقترب رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد توتر العلاقة بينه وبين الإدارة بصورة كبيرة وعدم رغبته في الاستمرار.
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