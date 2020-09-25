الدنمارك تمدد فترة سريان قيودها لمكافحة كورونا

أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الجمعة، تمديد العمل بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تسجيل رقم قياسي جديد في حالات الإصابة اليومية بالفيروس.وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيكه، إن القيود التي كانت سارية لمدة أسبوع سيتم تمديدها حتى 18 أكتوبر، بدلًا من أن تنتهي في الرابع من أكتوبر.وستستمر المطاعم والحانات في الإغلاق في الساعة 10 مساء، ويجب على الرواد ارتداء أقنعة الوجه أثناء الوقوف.واعتبارًا من غدٍ السبت، ستقتصر التجمعات والحفلات الخاصة التي تقام في الأماكن العامة على 50 شخصًا على الأكثر.وأضاف هيونيكه: "نحن نشدد القواعد المتعلقة بالحفلات الخاصة من أجل الحفاظ على قطاعات أخرى من المجتمع مفتوحة قدر الإمكان".وأوضح الوزير: "واحد من بين كل أربعة مصابين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 عاما... المستوى مرتفع للغاية".وأكدت الدنمارك اليوم الجمعة تسجيل 678 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد الصحة العامة الدنماركي، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ شهر فبراير.