«الصحة»: بروتوكولات علاج كورونا والأمراض المعدية أهم محاور تدريب الأطباء

قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن الوزارة تركز على خطط تدريب الأطباء على البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى خطط التدخل للأمراض المعدية بالمستشفيات.وكشف لـ"الدستور" عن خطة الوزارة الخاصة بتدريب الأطباء، حيث سيكون لكل طبيب بوزارة الصحة "اسم مستخدم وكلمة مرور" على منصة الإلكترونية لأكاديمية الأميرة فاطمة التابعة لوزارة الصحة والسكان، لكي يكون على إطلاع بشكل مستمر على كافة المحاضرات العلمية، كما سيتم تقييم الأطباء بشكل دورى وعرض التقييم على وكلاء الوزارة في المحافظات ووزيرة الصحة لتقييم المستوى العلمي للأطباء، حيث ستقدم المنصة دورات في الإدارة والجودة ومكافحة العدوى على كافة مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظات بشكل عام وللمستشفيات النوعية بشكل خاص.وأكد الدكتور إيهاب كمال، أنه يتم استهداف كل قطاع بمجموعة معينة من التدريبات، لافتًا إلى أنه تم إجراء دورة تدريبية في كافة مستشفيات الصدر على مبادئ إنعاش القلب وبروتوكولات العلاج، ودورات تدريبية بمستشفيات الحميات على الإدارة العدوى ومكافحة العدوى والبروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يتم تدريب الأطباء في المستشفيات على التحديثات الجديدة في البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر.