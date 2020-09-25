هدوء شوارع المنيب يكشف كذب إعلام الشر (صور)

شهدت شوارع المنيب بالجيزة، اليوم الجمعة، هدوءا تاما وسيولة في الحالة المرورية وحركة المارة تزامنا مع دعوات جماعة الشر للتظاهر اليوم.وكان إعلام الجماعة الإرهابية قد ادعى خروج تظاهرات اليوم بالجيزة، وهو ما كشف زيفه وسارت الأمور على طبيعتها.فشلت الدعوات التى أطلقها المقاول المصرى الهارب محمد على، وجماعة الإخوان الإرهابية، على مدار شهرين فى تأليب المصريين، ضد النظام فى مصر، حيث لم يستجب أى من المصريين إلى تلك الدعوات، مؤكدين رفضهم لممارسات الجماعة الإرهابية وأعوانها، وأكدوا دعمهم الدائم للرئيس عبدالفتاح السيسى.