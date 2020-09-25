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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وكيل «صحة الغربية» يتابع سير عمل مبادرة 100 مليون صحة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:53 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
الغربية شريف عبد الغنى وحسام فوزى جب
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تابع الدكتور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، سير العمل بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وزيارة المرضي غير القادرين على التوجه إلى أقرب نقط تمركز لهم ومتابعة حالتهم الصحية بقرية دفرة وتقديم التوعية بأهمية المبادرة، وكذلك أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما تفقد وكيل الوزارة، أعمال الفرق الطبية بالنقاط المتحركة لمبادرة الكشف المبكر للاعتلال الكلوي، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمترددين على المبادرة بالبرنامج، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأوضح في بيان له، أن المبادرة تستهدف مليونا و200 ألف مواطن للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وتخصيص 265 نقطة تمركز 314 فريق عمل مكون من طبيب وصيدلى وممرضة ومدخل بيانات وذلك لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، بالإضافة إلى متابعة الفحص والعلاج والحد من الحالات المرضية والمضاعفات والوفيات والأمراض المزمنة.

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