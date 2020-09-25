اليابان والصين تتفقان على إطلاق الاتصالات

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، أنه اتفق مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، في أول محادثات بينهما، على السعي لإطلاق اتصالات على أرفع مستوى لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.وقال سوجا، اليوم الجمعة، في تعليقات بثتها هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية عقب محادثته الهاتفية مع شي: "العلاقات المستقرة مهمة ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة وللمجتمع الدولي.. آمل في الاضطلاع بهذه المسئولية".ويتعين على سوجا، الذي تولى السلطة في وقت سابق من سبتمبر ولا يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة، إدارة العلاقات مع اليابان في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب وباء فيروس كورونا وخلاف تجاري طويل.وكان سوجا قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الماضي.