السودان وجنوب السودان يوقّعان اتفاقية للتعاون النفطى

وقّعت السودان وجنوب السودان، اليوم الجمعة، على مسودة تطوير اتفاقيات التعاون النفطي بين البلدين، في المجالات الفنية والاقتصادية في إطار توسيع آفاق التعاون في مجال النفط.وشملت المسودة تبادل المعلومات الفنية والبرامج المقترحة لزيادة الإنتاج النفطي في جنوب السودان، بجانب بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية، ودخول حقول جديدة لزيادة الإنتاج النفطي بدولة جنوب السودان.وأكد وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، المهندس خيري عبدالرحمن، التزام السودان بتقديم كافة المساعدات والمعينات في مجال النفط وزيادة الإنتاج النفطي بدولة جنوب السودان من منطلق العلاقات الأزلية والتاريخية بين البلدين.بدوره، أكد وزير البترول بدولة جنوب السودان، فوت كانج، ضرورة تنفيذ كل ما تم التوقيع عليه بين الطرفين، واصفا تلك الاتفاقية بأنها نقلة حقيقية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة البترول.