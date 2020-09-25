فرنسا: المشتبه بهما في عملية الطعن بباريس باكستاني وجزائري
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:16 م
منار أحمدطباعة
قالت الشرطة الفرنسية إن المشتبه بهما في عملية الطعن بباريس من أصل باكستاني وآخر جزائري.
وأوقفت الشرطة الفرنسية مشتبها به في حادثة طعن راح ضحيتها 4 جرحى قرب مكاتب شارلي إيبدو القديم، وتم توقيفه في حي bastille درجات أوبرا الباستيل في باريس.
ولاحقا ألقي القبض على مشتبه به ثان.
وأوقفت الشرطة الفرنسية مشتبها به في حادثة طعن راح ضحيتها 4 جرحى قرب مكاتب شارلي إيبدو القديم، وتم توقيفه في حي bastille درجات أوبرا الباستيل في باريس.
ولاحقا ألقي القبض على مشتبه به ثان.