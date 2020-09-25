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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: المشتبه بهما في عملية الطعن بباريس باكستاني وجزائري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:16 م
عملية الطعن بباريس
عملية الطعن بباريس
منار أحمد
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قالت الشرطة الفرنسية إن المشتبه بهما في عملية الطعن بباريس من أصل باكستاني وآخر جزائري.

وأوقفت الشرطة الفرنسية مشتبها به في حادثة طعن راح ضحيتها 4 جرحى قرب مكاتب شارلي إيبدو القديم، وتم توقيفه في حي bastille درجات أوبرا الباستيل في باريس.

ولاحقا ألقي القبض على مشتبه به ثان.

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