هل أوصى خالد صالح بتقديم سيرته الذاتية؟.. نجله يجيب

تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل واحد من أهم فناني مصر، وهو الفنان الكبير خالد صالح الذي أمتعنا بفنه وموهبته الشديدة، ولد خالد صالح في 23 يناير من عام 1964 أحب الفن منذ الصغر وانضم لمسرح الجامعة، وقدم العديد من العروض المسرحية على مدار سنوات طويلة إلا أنه بدأ ينال شهرته ونجوميته مع مطلع الألفية الحالية.وفي ذكرى رحيله السادسة تستعرض "الدستور" مدى إمكانية تقديم السيرة الذاتية للفنان خالد صالح وهل أوصي بذلك أم لا؟ وهو السؤال الذي جاوبنا عليه نجله في حوار سابق حيث، قال: "والدى كان منشغلًا جدًا بفكرة ما الذي يستطيع تقديمه فى حياته، لكنه لم ينشغل بمسألة السيرة، لأنها تتعلق بما يتركه الإنسان بعد وفاته، وتقديم ذلك في عمل فنى يخلد اسمه وذكراه هو أمر لم يشغله إطلاقًا، ولم يتحدث معى بشأنه".وأضاف: "لكن على جانب آخر، أتمنى أن أشاهد السيرة الذاتية لوالدى رحمه الله، لأن حياته كانت مليئة بالدروس التى تفيد من يشاهدها، وسيتعلم منها الناس قيمة التواضع وإسعاد الناس، والمثابرة والمجهود والتعب للوصول إلى الهدف".