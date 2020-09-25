عريقات: الديمقراطية قادرة على دحر الاحتلال الاسرائيلى

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الديمقراطية قادرة على دحر الاحتلال والطغيان، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.وشدد عريقات خلال لقائه قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، في مدينة أريحا، اليوم الجمعة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على أن المطلوب الآن هو دعم ومساندة الحوار الإيجابي والبناء، من أجل الوصول إلى الانتخابات العامة الفلسطينية الحرة والنزيهة، بمراقبة دولية.وأوضح أن الانتخابات ستجرى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة