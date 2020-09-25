ارتفاع أعداد مرشحي النواب بالقليوبية لـ222 مرشحًا

بلغ إجمالى عدد طلبات الترشح التي تلقتها لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة حتى اليوم التاسع لفتح باب الترشيح "الجمعة" قبل غلق الباب ب24 ساعة 222 طلب ترشح حيث تلقت اللجنة اليوم 6 طلبات ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد المقاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).