غدًا.. الأنبا بسنتي يترأس الليلة الختامية من فعاليات نهضة الأنبا برسوم العريان

يترأس الأنبا بيسنتي أسقف حلوان، مساء غد السبت، الليلة الختامية من فعاليات نهضة الأنبا برسوم العريان بعد استمرارها لمدة 15 يومًا متتالية.ويواصل دير الأنبا برسوم العريان بحلوان احتفالاته بعيد القديسة، والتي بدأها في 5 سبتمبر الجاري، ولمدة 15 يومًا متتاليًا.جدير بالذكر أنه الأنبا بيسنتي قال في بيان، إنه ستقتصر مظاهر الاحتفال بعيد الأنبا برسوم العريان هذا العام على إقامة القداسات الإلهية وصلوات العشيات، أما العظات سيتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد الأنبا بيسنتي على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ارتداء كمامات والتباعد الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الامتناع عن الزيارة لمن يعانى ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعراض في الجهاز التنفسي أو التهاب في الحلق.