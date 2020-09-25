محافظ أسوان ينيب السكرتير المساعد لافتتاح مسجد النور بإدفو

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة لافتتاح مسجد النور بنجع الخولى التابع لمركز إدفو، والذى أقيم على مساحة 150 م2 وبتكلفة 1،2 مليون جنيه ويسع حوالى 250 مصلى.حيث حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف، وسط جموع أهالى نجع الخولى.ومن جانبه؛ أشار الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إلى أنه فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين تم اليوم إفتتاح مسجد النور حيث سبق ذلك افتتاح مسجد البسيون بقرية غرب أسوان.وأوضح أن هناك تعليمات مشددة بالاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والرش والتعقيم لكافة المساجد بشكل مستمر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع التأكيد على التزام المترددين على المساجد بالتباعد وارتداء الكمامات والمصلى الشخصى بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أى أضرار.