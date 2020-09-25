وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره القبرصي القضايا المشتركة

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، البحث مع نظيره القبرصي على القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.وقال فيصل بن فرحان، إنه قام بتعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، وفقا لما ذكرت فضائية "العربية".أجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا اليوم، بوزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.