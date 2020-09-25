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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ليلى علوى تودع الصيف بإطلالة جذابة (صور)

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:27 م
ليلى علوي
ليلى علوي
حسين الجندي
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ودعت النجمة ليلى علوي صيف 2020، من خلال جلسة تصوير بعدسة مصور المشاهير خالد فضة، حيث ظهرت في الإطلالة بملابس صيفية، على البحر، وهي ترتدي قبعة.

وشارك في جلسة التصوير كل من محمد الصغير كمصفف شعر، وميكاب كريم حداد، وآخرين.

وكانت منذ فترة النجمة ليلى علوي قامت بتصوير فيلم "التاريخ السري للكوثر"، وهو الفيلم الذي تأجل استكمال تصويره لأكثر من مرة نظرًا لظروف إنتاجية وخاصة أيضًا بالتصوير حيث تتبقى له مشاهد بسيطة ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج.

وتواجدت مؤخرًا الفنانة ليلي علوي في حفل خطوبة أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، ثم عادت مرة أخرى لتقضي عطلتها الصيفية على البحر.

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