«سبت فراغ كبير».. وفاة الملحن خليل مصطفى

أعلن الشاعر فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" منذ قليل، عن وفاة الملحن خليل مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان "الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة".ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن، حيث يتواجد الشاعر الراحل داخل مستشفى السلام الدولى منذ 21 سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي، إلا أنه رحل عن عالمنا منذ قليل.وخضع الراحل للعلاج الكيماوى، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كريات دم حمراء وبيضاء، بينما دخل إلى الرعاية المركزة، وطلب من كل أصدقائه الدعاء له لتخطى تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.خليل مصطفى، عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات المهمة، منها "شوقنا"، و"سبت فراغ كبير"، و"مش جديد" مع الهضبة عمرو دياب، و"لا تسوى دموع" للفنان مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" للفنانة حنان وغيرها من الأغانى.