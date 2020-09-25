الأردن يسجل 620 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن الأردن سجل 620 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 7211، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وأشارت الشبكة إلى شفاء 98 شخصا من فيروس كورونا اليوم، توزعت إلى "15 من مستشفى الأمير حمزة، 74 من المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت، 3 من مستشفى الملكة علياء، و6 من المستشفيات الخاصة المعتمدة".