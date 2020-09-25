ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالإسماعيلية

تمكن رجال مباحث الإسماعيلية، من ضبط هاربين من تنفيذ أحكام جنائية بإجمالى 21 سنة سجنا، تحت إشراف اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد رشاد الغمراوي مدير المباحث.كانت قد وردت معلومات لمباحث التل الكبير بتواجد هاربين من أحكام جنائية بدائرة المركز، والرائد حازم حسام رئيس مباحث المركز من ضبط كلا من "محمد ع س" مواليد 1993 بدون عمل ومقيم بالشرقية، مطلوب التنفيذ عليه في قضية شروع في قتل والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة وذلك حال تواجده بدائرة المركز.كما تم ضبط المتهم "إبراهيم غ غ" مواليد 1997 بدون عمل ومقيم بدائرة المركز والمطلوب التنفيذ عليه في القضية جنايات مركز التل والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات بقضية مخدرات.تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.