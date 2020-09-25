برلماني روسي: التعامل الأمريكي مع بيان بوتين مؤشر على الموضوعية

أعلن ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، أن تنفيذ مقترحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن استئناف الحوار مع الولايات المتحدة حول أمن المعلومات يمكن أن يؤدي إلى إلغاء احتمال توجيه اتهامات وعقوبات تتعلق بالتدخل في العملية الانتخابية.وقال سلوتسكي - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "إن تنفيذ مقترحات الرئيس الروسي يمكن أن تلغي تماما احتمال توجيه اتهامات وتحقيقات مسيّسة فيما يتعلق بفرض عقوبات على التدخل في العمليات الانتخابية، ولا سيما في الولايات المتحدة".وأضاف البرلماني الروسي: "يمكن للضمانات المقبولة للطرفين في هذا المجال أن تزيل مصدر قلق خطير في العلاقات الروسية الأمريكية"، وأكد أن مستوى الجدية، التي سيتعامل بها الجانب الأمريكي مع بيان الرئيس الروسي، سيصبح مؤشرا على الموضوعية والحياد للسياسيين الأمريكيين.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعد - في وقت سابق اليوم - برنامجا شاملا من التدابير بهدف استعادة التعاون الروسي الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي، حيث أشار فيه إلى أن خطر المواجهة في المجال الرقمي هو أحد التحديات الاستراتيجية الرئيسية في عصرنا ومسئولية منعه تقع على عاتق اللاعبين الرئيسيين.وأكد بوتين أن بلاده والولايات المتحدة بحاجة إلى تبادل ضمانات بعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضهما البعض، بما في ذلك في الانتخابات واستخدام تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض.وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن مقترحات الرئيس الروسي نُقلت إلى الجانب الأمريكي وأن موسكو تنتظر رد واشنطن عليها.