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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل لفرقة «الطبول النوبية والآلات الشعبية» بقبة الغوري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:40 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء بعد غد الأحد، حفلا لفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية بالاشتراك مع فرقة حسب الله، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

يأتي الحفل في إطار مشروع شخصية مصر التراثية والحفاظ على الهوية، في حوار فني يؤكد ثراء وتفرد الشخصية، في تناغم بين فرق الطبول النوبية والآلات الشعبية وفرقة حسب الله، وتقدم الفرق مجموعة من الأغاني والمواويل من الفلكلور المصرى.

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