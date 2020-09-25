النمسا تؤكد التزامها بالعمل على نزع السلاح النووي وتعزيز السلامة

رحبت النمسا، اليوم الجمعة، بانتخابها في عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكون من 35 عضوًا، للفترة بين أعوام (2020- 2022).وشددت مصادر في وزارة الخارجية النمساوية على التزام فيينا بالمساهمة الأساسية في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال نزع السلاح النووي وتعزيز السلامة.يشار إلى أنه تم انتخاب 11 دولة للعمل في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ختام المؤتمر العام الـ64 للوكالة، والذي اختتمت أعماله اليوم في فيينا.وفي السياق ذاته، ذكر بيان للوكالة أن التعاون الدولي يعد أمرًا حاسمًا لضمان سلامة البرامج النووية في جميع أنحاء العالم، خاصة عندما تقوم الدول بإدخال الطاقة النووية لأول مرة.وأوضح البيان أن الخطة الاستراتيجية للوكالة (2020- 2024)، والتي تم إصدارها حديثًا، تدعم الدول الوافدة الجديدة بشكل أفضل في السنوات القادمة.. لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات مباشرة لمتابعة برامج الطاقة النووية وتعزيز الإطار العالمي للأمان النووي.